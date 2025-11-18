  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০২ এএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে ৫১টি ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে। 

সোমবার (১৭ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন আসমত (৫০), জাহিদ হাসান মুন্না (২০), জিসান শান্ত (২৩), শাহিনুর ইয়ানূর শানু (৪৫), রুনা শিল্পী (৩৮), হাসান ওরফে বড় হাসান (৩৫), জুয়েল বুলেট (৩০), বাদন ফরাজী (২০), সুজন (২৭), জায়েদ বিন ইকবাল (৪৫), আখতারুজ্জামান (৪৩), জুয়েল (২৩), ফেরদৌস বারেক (২৫), আবু সাঈদ (২৯) ও মির্জা আদনান (৩৭)। 

মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান বলেন, গত রোববার (১৬ নভেম্বর) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৫ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছে। এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।  

