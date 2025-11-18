  2. জাতীয়

সর্বোচ্চ পরিমাণ শিশা জব্দ

আইটি ব্যবসার আড়ালে অনলাইনে শিশা বিক্রি, মূলহোতাসহ গ্রেফতার ২

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ এএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
আইটি ব্যবসার আড়ালে অনলাইনে শিশা বিক্রি, মূলহোতাসহ গ্রেফতার ২
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ফাইল ছবি

রাজধানীতে আইটি ব্যবসার আড়ালে অনলাইনে শিশা বিক্রির সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের সন্ধান পেয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। অভিযান চালিয়ে চক্রটির মূলহোতাসহ দুজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছে থেকে এ যাবতকালের সর্বোচ্চ পরিমাণ শিশা জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএনসি।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে ডিএনসির উপ-পরিচালক মো. মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ‘অনলাইন ডেলিভারি’ নামের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে শিশা কারবারি করে আসছিল চক্রটি। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ডিএনসির গোয়েন্দা সদস্যরা ক্রেতা সেজে চক্রটির সঙ্গে যোগাযোগ করে দুজনকে গ্রেফতার করে। অভিযানে বিপুল পরিমাণ শিশা জব্দ করা হয়।

ডিএনসি জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে প্রেস কনফারেন্সে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য, গ্রেফতার ব্যক্তিদের পরিচয়, জব্দকৃত শিশার পরিমাণ ও চক্রটির বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানানো হবে।

টিটি/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।