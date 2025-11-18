সহযোগিতা করলে আলহামদুলিল্লাহ, না করলে ইন্না লিল্লাহ: ইসি তাহমিদা
সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলোকে উদ্দেশ্য করে নির্বাচন কমিশনার (ইসি) তাহমিদা আহমেদ বলেছেন, ‘অক্ষমতা আমাদের নয়, আপনারা অসহযোগিতা করলে সেটাই অক্ষমতা। সহযোগিতা করলে আলহামদুলিল্লাহ, না করলে ইন্না লিল্লাহ।’
সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের তৃতীয় দিনে স্বাগত বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। নির্বাচন কমিশন এই সংলাপের আয়োজন করে।
ইসি তাহমিদা আহমেদ আরও বলেন, ‘নির্বাচনটা আসলে কার? নির্বাচন কি নির্বাচন কমিশনের? আমি উত্তর চাই। নির্বাচনটা কি নির্বাচন কমিশনের বিষয় নাকি এটা জাতির বিষয়? এটা জাতির বিষয়। গোটা জাতির বিষয়। কাজেই হ্যাঁ আমরা পরিচালনা করব। তো আমরা কি শুধু একা একা করতে পারব? আপনারা (রাজনৈতিক দল) যদি সহযোগিতা না করেন, অবশ্যই আপনাদের সহযোগিতা লাগবে। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া হবে না। এই ৫৪ বছরের মধ্যে আমরা সবাই জানি যে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা এত খারাপ। তাই নয় কি? খুবই খারাপ। তো এই খারাপ আইনশৃঙ্খলার মধ্যেও কিন্তু আমরা একটা ভালো পূজা অনুষ্ঠান করতে পেরেছি। পূজা নিয়ে কি কোনো প্রশ্ন উঠেছে? বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কি কোনো প্রশ্ন উঠেছে? উঠে নাই। কাজেই গোটা জাতি যে বিষয়টা চায় সেটা হয়। তো আমাদের সঙ্গে যদি গোটা জাতি থাকে তাহলে আমরা পারবো ইনশাল্লাহ এবং আপনাদের সহযোগিতা সর্বাগ্রে লাগবেই লাগবে।’
