গুলশান-১ নম্বর গোলচত্বর
সিগন্যাল নিয়ে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি, চালকের ৩ দিনের জেল
রাজধানীর গুলশান-১ নম্বর গোলচত্বর এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতির মতো অসদাচরণের ঘটনায় এক গাড়িচালককে ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
গুলশান ট্রাফিক বিভাগ জানায়, গত ১৬ নভেম্বর সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে গুলশান-১ গোলচত্বরে দায়িত্ব পালন করছিলেন একজন ট্রাফিক কনস্টেবল। সিগন্যাল লাইটের সঙ্গে সমন্বয় করে তিনি যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। এ সময় এক গাড়িচালক সিগন্যাল অমান্য করার চেষ্টা করেন। কনস্টেবল বাধা দিলে ওই ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে সিগন্যাল কতক্ষণ চলবে তা জানতে চেয়ে তর্কে জড়ান।
পরে কনস্টেবল সিগন্যাল লাইটের সমন্বয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে চালক আরও উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ ও কটূক্তি করতে থাকেন। এতে আশপাশে লোকজন জড়ো হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে কনস্টেবল তাকে ট্রাফিক বক্সে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।
এ সময় চালক কনস্টেবলের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। টানাহ্যাঁচড়ার এক পর্যায়ে কনস্টেবলের বাম হাতের আঙুল কেটে রক্তক্ষরণ শুরু হয়।
গুলশান ট্রাফিক বিভাগ আরও জানায়, ঘটনার পর ওই ব্যক্তিকে আটক করে গুলশান থানার মাধ্যমে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, গুলশান বিভাগ, ডিএমপি ঢাকার আদালতে প্রেরণ করা হয়। পরে আদালত তাকে ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।
