জলবায়ুসহিষ্ণু নগর অবকাঠামোতে ১ কোটি ৭০ লাখ লোক সুফল পাবে

জলবায়ুসহিষ্ণু নগর অবকাঠামোতে ১ কোটি ৭০ লাখ লোক সুফল পাবে
সারাদেশে জলবায়ুসহিষ্ণু নগর অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে ৮১টি পৌরসভা ও ছয়টি সিটি করপোরেশনের এক কোটি ৭০ লাখ লোক সুফল পাবে।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) চট্টগ্রামের পটিয়া পৌরসভায় এলজিইডির উদ্যোগে দিনব্যাপী ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট পরিকল্পনা কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়।
পটিয়া পৌরসভার সভাকক্ষে পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারহানুর রহমানের সভাপতিত্বে এ কর্মশালা হয়। রিজিলিয়েন্ট আরবান অ্যান্ড টেরিটরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (আরইউটিডিপি) আওতায় এতে কারিগরি বিশেষজ্ঞ মো. নুরুল আমিন তালুকদার উপস্থাপনা দেন।
কর্মশালায় বক্তারা বলেন, আরইউটিডিপি বাংলাদেশের নিজস্ব বিনিয়োগ প্রকল্প। বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে এলজিইডির অধীনে জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০৩০ পর্যন্ত ছয় বছর মেয়াদে এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের আওতায় জলবায়ুসহিষ্ণু উন্নত নগর অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মিত হবে এবং এর ফলে পটিয়া ছাড়াও ৮১টি পৌরসভা ও ছয়টি সিটি করপোরেশনে বসবাসরত এক কোটি ৭০ লাখ জনগণ এবং প্রকল্পের ইন্টারভেনশনস থেকে গ্রোথ করিডোরে বসবাসরত নগর, গ্রামীণ ৪৬ লাখ জনগণ উপকৃত হবে।
এছাড়া প্রকল্পের আওতায় রাস্তা ও ফুটপাত, সড়কবাতি উন্নয়ন, ড্রেন নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট, বাজার ও বাস টার্মিনাল উন্নয়ন, সুপার মার্কেট, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, পৌরভবন নির্মাণসহ আধুনিক নগর সেবার বিভিন্ন দিক উন্নয়ন করা হবে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্প সামাজিক ও পরিবেশগত, জলবায়ু সহনশীল নগর পরিষেবার দিক বিবেচনা করে এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিচালিত হবে।
