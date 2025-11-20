সংবাদ সংগ্রহে অসহযোগিতার অভিযোগে ডিএমপি কমিশনারের দুঃখপ্রকাশ
সংবাদ সংগ্রহে পুলিশের সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।
গণমাধ্যমকর্মীদের অভিযোগ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে কমিশনার জানান, পুলিশ সর্বদা সাংবাদিকদের সহযোগিতা করতে বদ্ধপরিকর এবং কোথাও ঘাটতি থাকলে তা সংশোধন করা হবে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকালে ডিবির সাইবার সাপোর্ট সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীরা অভিযোগ তোলেন, বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশের ডিসি, এডিসি, ওসি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। জবাবে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ‘যদি এমনটা হয়ে থাকে, আই অ্যাম সরি। আপনারা ডিসি মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমরা প্রতিটি সাংবাদিককে সহযোগিতা করবো।’
একজন সাংবাদিক জানান, পল্লবীতে পুলিশের ওপর ককটেল নিক্ষেপের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা একজন ডিউটি অফিসার গণমাধ্যমকর্মীদের ‘ইগনোর’ করেছেন। কমিশনার এ বিষয়ে বলেন, ‘উনি কী বলেছেন সেটা বড় কথা না। আমার একজন অফিসার বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন— এটাই বড় কথা। আপনারা এ খবর প্রকাশ করুন এবং অনুরোধ করুন—এ ধরনের হামলা বন্ধ করা হোক।’
ডিএমপি কমিশনার সাজ্জাত আলী বলেন, ‘কেউ যদি অস্থিতিশীলতা তৈরি করার চেষ্টা করে, তাকে আইনের পথেই মোকাবিলা করা হবে।’
তিনি বলেন, ‘আমরা ঢাকাবাসীকে শান্তিতে রাখতে চাই। তাদের জান–মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আইন প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।’
টিটি/ইএ