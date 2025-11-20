ডিএমপি কমিশনার
পুলিশের মনোবল ভাঙলে ফের রাত জেগে লাঠি নিয়ে বাড়িঘর পাহারা দিতে হবে
আন্দোলন করে ও ককটেল মেরে অরাজকতার মাধ্যমে পুলিশের মনোবল ভাঙার চেষ্টা না করার অনুরোধ জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ. মো. সাজ্জাত আলী।
তিনি বলেছেন, অনেক কষ্টের ফলে পুলিশের মনোবল ফিরে এসেছে। আবার পুলিশের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করবেন না। তাহলে, আপনাদের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ের মতো বাঁশের লাঠি হাতে রাত জেগে বাড়িঘর পাহারা দিতে হবে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকালে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সাইবার সাপোর্ট সেন্টার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি নগরবাসীর প্রতি এ অনুরোধ জানান।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, পুলিশ যখন কোনো একটি অরাজকতা ঠেকানো বা প্রতিহতের চেষ্টা করছিল, তখন আমার অফিসারদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা এ ধরনের ব্যবহার আমার অফিসারদের সঙ্গে করেছেন তাদের অনুরোধ করবো, আপনারা এমন আচরণ আর করবেন না।
‘আমরা আপনাদের সঙ্গে রাস্তায় কোনো সংঘাতে জড়াতে চাই না। আমরা আপনাদের সেবা দিতে চাই। আপনারা যে কাজটি করতে চাচ্ছেন সেটি করলে সমাজে, ঢাকা শহরে তথা সারাদেশে একটা অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। গণঅভ্যুত্থান তো হয়ে গেছে।’
তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তন হয়েছে। এখন যদি এরূপ কার্যকলাপ করা হয় তাহলে সমাজে অস্থিরতা দেখা দেবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমার অফিসাররা নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এরূপ ব্যবহার আমাদের বড়ই মর্মাহত করেছে। আমরা এমন ব্যবহার কোনো শিক্ষিত, সমঝদার মানুষের থেকে আশা করি না।
পল্লবীতে ককটেলে পুলিশ কর্মকর্তা আহত হওয়ার বিষয়ে শেখ. মো. সাজ্জাত আলী বলেন, গতকাল (বুধবার) রাতে আমার একজন অফিসারকে ককটেল মেরে আহত করা হয়েছে। আমার নিরপরাধ অফিসার থানার সামনে রাস্তায় ছিল। তাকে এভাবে ককটেল মেরে আহত করা হলো। এতে আমার অফিসারদের মনোভাব নষ্ট হয় এবং পরিণতিতে আপনারা আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবো।
ডিএমপি কমিশনার আরও বলেন, ৫ আগস্টের পর ৮০ বছরের বৃদ্ধ লোককেও বাঁশের লাঠি নিয়ে মহল্লার মধ্যে পাহারা দিতে হয়েছে। আমার অফিসারদের মনোবাল যদি ভেঙে যায়, তাহলে আপনাদের আবার এই বাঁশের লাঠি নিয়ে রাস্তায় নেমে বাড়িঘর পাহারা দিতে হবে।
তিনি বলেন, যারা এ ধরনের দুর্বৃত্তায়নের কাজ করছেন, ককটেল মেরে আমার লোকের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা এরূপ কাজ করবেন না। আসুন আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি নিরাপদ থাকার জন্য, ভালো থাকার জন্য।
তিনি আরও বলেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অভ্যুত্থানের পর অনেক ভয়ঙ্কর অবস্থায় ছিল। আমাদের অনেক চেষ্টায়, অনেক অনেক কষ্টের ফলে আপনাদের সহযোগিতায় আজকে পুলিশ অফিসাররা মনোবল ফিরে পেয়েছে। এ মনোবলকে ভাঙার চেষ্টা প্লিজ করবেন না। এটিই আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ।
ককটেল নিক্ষেপকারীদের গুলি করার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাজ্জাত আলী বলেন, আপনারা আইনটা দেখেন। আমি নিজে কোনো আইন বানাইনি। আইন বানায় পার্লামেন্ট। আমি কোনো নির্দেশ দেইনি। আমার অফিসারদের আমি শুধু বলছি, আইনে এ কথাটা বলা আছে।
টিটি/এমকেআর/এএসএম