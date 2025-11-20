চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ ৫ মামলার আসামি গ্রেফতার
চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ এলাকা থেকে পাঁচ মামলার আসামি মো. ইসমাইল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) ভোরে পশ্চিম ষোলশহর এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর ৫টার দিকে ওই বাসায় অভিযান চালানো হয়। পরে তাকে গ্রেফতার করে উদ্ধার করা অস্ত্রসহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
ইসমাইল হোসেন দীর্ঘদিন ধরে পাঁচলাইশ এলাকায় ভূমি দখল, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে পাঁচলাইশ থানায় দুটি বিস্ফোরক মামলাসহ মোট পাঁচটি মামলা এবং চারটি সাধারণ ডায়েরি রয়েছে।
এর আগে বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার বালুর ঘাটা এলাকায় পৃথক অভিযানে একটি এলজি উদ্ধার করে সেনাবাহিনী। উদ্ধার করা অস্ত্রটি সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
