আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় অবশ্যই কার্যকর হবে: খোকন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় অবশ্যই কার্যকর হবে: খোকন
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব ও নরসিংদী জেলা বিএনপির সভাপতি খায়রুল কবির খোকন বলেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় অবশ্যই কার্যকর হবে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে নরসিংদী সদর উপজেলার স্টেশন এলাকা থেকে পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ শেষে তিনি এ কথা বলেন।
খায়রুল কবির খোকন বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায় দেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক হয়ে থাকবে। এই রায় পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই এবং এই রায় অবশ্যই কার্যকর হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়ে এই রায় কার্যকর করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
তিনি আরও বলেন, আমরা এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছি। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে যাবজ্জীবন ও মৃত্যুদণ্ডের সর্বোচ্চ সাজা, এতে দেশের মানুষ স্বস্তি পেয়েছে, শহীদ পরিবারগুলোও সন্তুষ্ট হয়েছে। শুধু শেখ হাসিনার বিচার করলেই হবে না, তার সহযোগীদেরও আইনের আওতায় এনে দৃশ্যমান শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আর কেউ মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটাতে সাহস না পায়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নরসিংদী-১ (সদর) আসনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই সক্রিয় হয়েছেন খোকন।
বৃহস্পতিবার পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ, লিফলেট বিতরণ এবং ধানের শীষে ভোট প্রার্থনা করেন তিনি।
এসময় জেলা বিএনপি, শহর বিএনপি, পৌর বিএনপি এবং বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা তার সঙ্গে ছিলেন।
সঞ্জিত সাহা/এনএইচআর