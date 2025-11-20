  2. জাতীয়

শনিবার ঢাকায় আসছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী

প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তবগে

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে। তিনি আগামী ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা, উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ জানিয়েছে ভুটানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

দেশটির ভুটানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা, উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশে বসবাসরত ভুটানি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবেন।

ভুটান জানায়, এ সফরের মাধ্যমে ভুটান ও বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। পাশাপাশি দু’দেশের মধ্যে নতুন অংশীদারত্ব ও সহযোগিতার সম্ভাবনা উন্মোচিত হবে, যা দুদেশের জন্য পারস্পরিক সুবিধা আনবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

