সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ কার্যকর হতে এক সপ্তাহ লাগতে পারে

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ কার্যকর হতে এক সপ্তাহ লাগতে পারে
অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ-২০২৫ কার্যকর হতে এক সপ্তাহ লাগতে পারে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিকের করা প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা একথা বলেন।
ড. আসিফ নজরুল বলেন, প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে আজ অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অধ্যাদেশের চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে। এই আইনটি হওয়ার পর কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এটির সারসংক্ষেপ আমার কাছে আসবে, প্রধান উপদেষ্টা, রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করবেন, তারপর আইন মন্ত্রণালয়ে আসবে। আসার পরে গেজেট নোটিফিকেশন করা হবে। এগুলো করতে সাত দিনের মতো লাগতে পারে।
কবে নাগাদ পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা হবে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটি কবে হবে তা বলতে পারবো না। এ আইনে সচিবালয় প্রতিষ্ঠাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি উনি ওনার মতো করে সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করবেন। রেজিস্ট্রার জেনারেল অফিস কন্টিনিউ করবে। সচিবালয় উনি কত দিনে প্রতিষ্ঠা করবেন, কাদের নেবেন, কিভাবে অর্গানোগ্রাম সাজাবেন সেটা আমি বলতে পারবো না। তবে আমার ধারণা এটা করতে এক দুই মাস সময় লাগবে।
এমইউ/এমএমকে/জেআইএম