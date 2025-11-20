শ্রীলঙ্কা গেলো বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ‘প্রত্যয়’

শ্রীলঙ্কা গেলো বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ‘প্রত্যয়’
শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনীর ৭৫ বছরপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামী ২৭ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত কলম্বোতে অনুষ্ঠিতব্য ‘আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ’-তে অংশ নিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ‘প্রত্যয়’ চট্টগ্রাম ত্যাগ করেছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) জাহাজটি চট্টগ্রাম ত্যাগ করে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
আইএসপিআর জানায়, চট্টগ্রাম ত্যাগকালে নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী সুসজ্জিত বাদকদল কর্তৃক বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাজটিকে বিদায় জানানো হয়। চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল মো. মঈনুল হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাহাজে গমনকারী কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। এসময় স্থানীয় পদস্থ নৌ কর্মকর্তা এবং জাহাজে গমনকারী কর্মকর্তা ও নাবিকদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
‘আন্তর্জাতিক এই ফ্লিট রিভিউ’তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি, পর্যবেক্ষক, সমর বিশারদ এবং নৌবাহিনীর জাহাজ অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ‘প্রত্যয়’র অধিনায়ক ক্যাপ্টেন তৌহিদুল হক ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ২৯ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১৫০ জন নৌ সদস্য আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউতে অংশগ্রহণ করবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন, সমুদ্রপথে জলদস্যুতা, মাদক ও চোরাচালান, মানবপাচার ও অবৈধ মৎস্য আহরণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, পাশাপাশি মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদারের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে।
বিগত বছরগুলোতেও বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিভিন্ন দেশের ‘আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ’তে অংশগ্রহণ করে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। যা বর্হিবিশ্বের কাছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর সঙ্গে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহড়া, প্রশিক্ষণ এবং যৌথ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে আঞ্চলিক সংহতির প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আঞ্চলিক নৌ নিরাপত্তা বিষয়ক কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হওয়াসহ নৌসদস্যদের পেশাগত মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।
উল্লেখ্য ‘আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ’ শেষে জাহাজটি আগামী ৫ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে ফিরবে।
