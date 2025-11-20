ভোট দিতে প্রথম দিনেই ৩ হাজার ৮৯৫ জন প্রবাসীর আবেদন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে ৩ হাজার ৮৯৫ জন প্রবাসী আবেদন করেছে। এর মধ্যে পুরুষ ৩ হাজার ৬৬২ জন এবং নারী ২৩৩ জন।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। তবে পুরুষের তুলনায় নারী ভোটারদের আগ্রহ কম দেখা গেছে। যদিও নারীর তুলনায় প্রবাসী পুরুষের সংখ্যা বেশি। এর আগে,
গত বুধবার (১৯ নভেম্বর) ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে নিবন্ধন শুরু হয়েছে।
ইসি জানায়, বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ১ হাজার ৯৮৬ জন, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ৩৯১, মিশর থেকে ৬৭, উগান্ডা থেকে ১৯, মোজাম্বিক থেকে ১৬, জাপান থেকে ৭৭৬, চীন থেকে ৩৭৭, লিবিয়া থেকে ৬৫, মরিশাস থেকে ১৮, লাইবেরিয়া থেকে ১২ জনসহ সংশ্লিষ্ট প্রবাসীরা ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন করেছে।
পোস্টাল ভোটিং: প্রবাসীদের নিবন্ধনের সময় ৫ দিন, কোন দেশে কবে?
প্রবাসী এবং নির্বাচনি দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির ভোটাধিকার নিশ্চিতে পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা থাকছে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে। তবে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে করতে হবে নিবন্ধন। এ জন্য একটি অ্যাপ এনছে ইসি।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধন শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫ দিন নিবন্ধন করা যাবে। প্রবাসী বাংলাদেশি ও দেশের ভেতরে তিন ধরনের ব্যক্তি ১৯ নভেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন করতে পারবেন। তবে এ সময়ের মধ্যে দেশ ও অঞ্চল ভেদে পাঁচদিন করে সময় নির্দিষ্ট থাকবে।
আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি–এসডিআই) প্রকল্পের টিম লিডার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সালীম আহমাদ খান জানান, ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর নিবন্ধন করতে পারবেন পূর্ব এশিয়া, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলের ৫০ দেশের প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা।
উত্তর আমেরিকার ১৪টি দেশে নিবন্ধন ২৪-২৮ নভেম্বর
এছাড়া ২৪ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে উত্তর আমেরিকার ১৪টি দেশ ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দুটি দেশে নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে। ইউরোপের ৪২টি দেশে নিবন্ধন করতে হবে ২৯ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে। ৪ ডিসেম্বর মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে নিবন্ধন শুরু হয়ে চলবে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার নিবন্ধন করতে পারবেন ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে। সৌদি আরব ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বাকি ১৪টি দেশের প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা নিবন্ধন করতে পারবেন ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে।
প্রকল্পের টিম লিডার জানান, বাংলাদেশের ভেতরে যারা পোস্টাল ভোটিংয়ে অংশ নেবেন তাদের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে। এসময় প্রবাসে কেউ বাকি থাকলে তাদেরও সুযোগ দেওয়া হতে পারে।
প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারের পাশাপাশি দেশে ভোটের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, নিজ এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি চাকরিজীবী ও আইনি হেফাজতে থাকা ভোটাররা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন।
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন।
অঞ্চলভিত্তিক নিবন্ধিত ভোটারদের কাছে প্রবাসে ব্যালট পেপার পাঠানো শুরু হলে ১৬ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের কাছে তা পৌঁছানোর পরিকল্পনা রয়েছে ইসির।
এমওএস/এমএমকে/জেআইএম