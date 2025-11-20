সন্তানরা মাদকাসক্ত না হয়ে খেলায় ফিরুক: আসিফ আকবর

সন্তানরা মাদকাসক্ত না হয়ে খেলায় ফিরুক: আসিফ আকবর
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও বয়সভিত্তিক ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ আকবর দেশের তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে অভিভাবক, সমাজ ও সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই, আমাদের সন্তানরা মাদকাসক্ত না হয়ে খেলাধুলায় ফিরে আসুক। তরুণ প্রজন্ম, অনাগত প্রজন্ম কিংবা বর্তমান প্রজন্ম— সবাইকে বড়দের আদেশ, উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনাটা নিজেদের দায়িত্ব।’
তিনি আরও বলেন, ‘নতুন সময় এসেছে, নতুন বাংলাদেশ এসেছে। এই বাংলাদেশকে প্রমোট করতে হলে সবাইকে নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। আমি এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আপনাদের সাথে আছি।’
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকালে ঠাকুরগাঁও জেলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) উদ্যোগে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটারদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ তারকা তৈরির লক্ষ্যে ‘এইজ গ্রুপ ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্পেইন ও ক্রিকেটারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ’ শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
বক্তব্যে তিনি খেলাধুলাকে শুধু বিনোদন নয় বরং তরুণদের চরিত্র গঠন, মানসিক উন্নয়ন এবং সুস্থ জীবনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে সমাজে মাদকমুক্ত পরিবেশ গড়তে খেলাধুলাকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের আহ্বান জানান।
আসিফ আকবর নারী খেলোয়াড়দের জন্য ড্রেসিংরুমসহ সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং খেলার প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী সরবরাহের আশ্বাস দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিসিবির পরিচালক হাসানুজ্জামান, জিডির মেম্বার সেক্রেটারি আরমানুল ইসলাম এবং বিসিবি আম্পায়ার শাকির, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ঠাকুরগাঁও জেলা ক্রিকেট কোচ রোকনুজ্জামান রাহাত প্রমুখ। তারা খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা, দক্ষতা ও মানসিক দৃঢ়তার ওপর পরামর্শ দেন এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।
এর আগে স্টেডিয়াম মাঠের অবকাঠামো পরিদর্শন করেন আসিফ আকবর।
টিএইচটি/আইএইচএস/