দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে আবহাওয়া অধিদপ্তরের মোবাইল-ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে আবহাওয়া অধিদপ্তরের মোবাইল-ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে জনগণের কাছে আরও দ্রুত ও নির্ভুল আবহাওয়া তথ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘মোবাইল ফোন অপটিমাইজড ওয়েবসাইট’র উদ্বোধন করেছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি)।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাজধানীর বিজয় সরণিতে বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরের মাল্টিপারপাস হলে এ ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আশরাফ উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাইকা বাংলাদেশের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুচি তোমোহিদে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উইং চিফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহম্মদ সাইফুর রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মমিনুল ইসলাম।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সিপিপি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শিক্ষা বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি কর্পোরেশন, বিসিএএ, ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এতে জাইকা ও নরওয়ের আবহাওয়া–জলবায়ু বিশেষজ্ঞ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রতিনিধিরাও অংশ নেন।
আইএসপিআর জানায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, বজ্রঝড়, তাপপ্রবাহ ও ভারী বর্ষণের মতো দুর্যোগে বাংলাদেশ প্রতিবছরই ঝুঁকির মুখে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত ও ব্যবহারবান্ধব আবহাওয়া তথ্য এখন অত্যাবশ্যক।
দেশের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষের হাতে মোবাইল ফোন থাকায় নতুন এ ওয়েবসাইট সতর্কবার্তা দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে অনুষ্ঠানে বক্তারা উল্লেখ করেন।
ওয়েবসাইটটি তৈরি হয়েছে জাইকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত টিএপিপি প্রকল্প ‘Strengthening the Capacity of Weather and Climate Services’-এর আওতায়।
ওয়েবসাইটের মূল বৈশিষ্ট্য হলো- কম ব্যান্ডউইথে দ্রুত লোডিং সক্ষমতা, সব ধরনের মোবাইল স্ক্রিনে উপযোগী রেসপনসিভ ডিজাইন, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা তাৎক্ষণিক পাঠানোর সুবিধা, রাডার, স্যাটেলাইট ও আবহাওয়া মানচিত্রের উন্নত ভিজ্যুয়ালাইজেশন, জাতীয় আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার সঙ্গে আরও সমন্বিত যোগাযোগ।
বক্তারা জানান, ওয়েবসাইটটি কৃষক, জেলে, নগরবাসী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপক থেকে শুরু করে জরুরি সেবা প্রদানকারী সবার জন্য দ্রুত তথ্য পাওয়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এটি বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার ‘Early Warning for All (EW4ALL)’ উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
অনুষ্ঠানে বক্তারা জাইকার দীর্ঘদিনের সহযোগিতা ও কারিগরি সহায়তার প্রশংসা করে তাদের সহায়তায় বিএমডির পূর্বাভাস সক্ষমতা আরও উন্নত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।
ভবিষ্যতে পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বাড়ানো, গণমাধ্যম প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় জোরদার এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।
