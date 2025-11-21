  2. জাতীয়

‘সেনাবাহিনী পদক’ পেলেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান

প্রকাশিত: ১২:২২ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে ‘সেনাবাহিনী পদক’ তুলে দেন

‘সেনাবাহিনী পদক’ পেয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস সেনাপ্রধানকে ‘সেনাবাহিনী পদক’ তুলে দেন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ পদক প্রদান করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

