স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ভূমিকম্পে হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে, উন্নত চিকিৎসার তাগিদ
ভূমিকম্পে সারাদেশ থেকে হতাহতের খবর আসছে এখনো। ক্রমাগত বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) জুমার নামাজের আগ পর্যন্ত সারাদেশে তিনজন নিহত ও অন্তত ২০০ জন আহত হওয়ার খবর জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক এএইচএম মইনুল আহসান জানান, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে রাফিউল ইসলাম নামের স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী রয়েছেন। আহত হয়েছেন ১০ জন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত হয়েছেন ১০ জন। গাজীপুরের তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত ৭২ জন। হাসপাতালে ভর্তি আছে ৪৯ জন। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে ২৩ জনকে।
এএইচএম মইনুল আহসান আরও জানান, শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫৩ জন আহত হয়ে ভর্তি রয়েছেন। ১৫ জন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। নরসিংদী জেলা হাসপাতালে ভর্তি আহতের সংখ্যা ৪৫। এরমধ্যে গুরুতর আহত তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। নরসিংদির ১০০ শয্যা হাসপাতালে আহত হয়ে ভর্তি আছেন ১০ জন।
তিনি আরও জানান, অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে লাফ দিয়ে আহত হয়েছেন। সব হাসপতালে জরুরি মেডিকেল টিম কাজ করছে। সব ওষুধ সরকার থেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সার্বিক পরিস্থিতি মনিটর করছে।
এসইউজে/এমএমকে/জিকেএস