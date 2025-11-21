সেনাকুঞ্জ থেকে ফিরোজায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

সেনাকুঞ্জ থেকে ফিরোজায় ফিরলেন খালেদা জিয়া
সশস্ত্র বাহিনী দিবসে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।
দলীয় সূত্র ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বরাতে জানা গেছে, আজ বিকেল ৪টা ২৪ মিনিটে গুলশানের ফিরোজা ভিলা থেকে সেনাকুঞ্জের উদ্দেশে রওনা হন খালেদা জিয়া। তার সঙ্গী হিসেবে ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ব্যক্তিগত চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন, ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদার, ডা. নুরুদ্দিন আহমেদ, ঊর্ধ্বতন সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ও একান্ত সচিব এবিএম আব্দুর সাত্তার। খালেদা জিয়ার সঙ্গে ছিলেন পুত্রবধূ শর্মিলি রহমান সিঁথি এবং ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দারের স্ত্রী কানিজ ফাতেমা।
সেনাকুঞ্জের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে খালেদা জিয়া বাসায় ফেরার উদ্দেশে রওনা হন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খানের তথ্যমতে, সেনাকুঞ্জ ত্যাগের সময় তাকে বিদায় জানান সেনাপ্রধান। মাত্র কয়েক মিনিটের যাত্রা শেষে বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে গুলশানের বাসভবনে পৌঁছান তিনি।
