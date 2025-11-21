  2. জাতীয়

তিন দিনব্যাপী ‘বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন’ শুরু শনিবার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫১ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন বিষয়ে জানতে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) সংবাদ সম্মেলন/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীতে শনিবার (২২ নভেম্বর) থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন (বেওবেক)-২০২৫। প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)।

এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য রাখা হয়েছে- ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিচ্ছেদ ও পুনর্মৈত্রী’। উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে তার উপস্থিতি আইনের শাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিমত্তার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরবে বলে আয়োজকদের আশা।

সম্মেলন নিয়ে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সিজিএস। এতে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি মো. জিল্লুর রহমান জানান, চতুর্থবারের মতো এ আয়োজন হচ্ছে। অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের একাধিক বর্তমান ও সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ, প্রযুক্তিবিদ, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবীরা উপস্থিত থাকবেন।

জিল্লুর রহমান বলেন, বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন এখন শুধু একটি বার্ষিক আয়োজন নয়, বরং দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম। যেখানে নীতি-নির্ধারক, ভূরাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা বৈশ্বিক পরিবর্তন ও আঞ্চলিক রাজনীতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করেন।

তিনি আরও জানান, এবারের সম্মেলনে ৮৫টি দেশ থেকে ২০০ বক্তা, ৩০০ ডেলিগেট এবং এক হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী যুক্ত হচ্ছেন। তারা সরকার, একাডেমিয়া, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গণমাধ্যম, বেসরকারি খাত ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে বৈশ্বিক অঙ্গনে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।

যুগের প্রেক্ষাপটে এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্যের ব্যাখ্যা তুলে ধরে সিজিএস জানায়, বর্তমান পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যেখানে ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ছে, প্রচলিত জোটগুলো নতুন সমীকরণে রূপ নিচ্ছে এবং মানবাধিকার, বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা ও তথ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে।

