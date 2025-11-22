পোস্টাল ভোটিং: তিন দিনে ৮ হাজার ২০১ জনের নিবন্ধন
পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে তিন দিনে ৮ হাজরা ২০১ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৭ হাজার ৫৮১ জন ও নারী ৬২০ জন।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা ১১টায় পোস্টাল ভোট বিডি নিবন্ধন অ্যাপ থেকে এ তথ্য মিলেছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে আগ্রহীরা গত তিনদিনে ২৯ দেশ থেকে নিবন্ধন করেছেন। নিবন্ধিতদের প্রায় অর্ধেকই দক্ষিণ কোরিয়া প্রবাসী। সবচেয়ে বেশি নিবন্ধন করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার ৩ হাজার ৭৯৩ জন। এছাড়া দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জাপানের এক হাজার ৪৫ জন। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এক হাজার জন, চীন থেকে ৬৫৬ জন, মিশর থেকে ২২৫ ও লিবিয়া থেকে ১৫৯ জন নিবন্ধন করেছেন।
প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার ও দেশের ভেতরের তিন ধরনের ব্যক্তিদের ভোটগ্রহণ নিশ্চিতে গত মঙ্গলবার ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ উদ্বোধন করা হয়। নিবন্ধিতরাই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে নিবন্ধনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচ দিন করে নিবন্ধনের সময় বেঁধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
এ বিষয়ে আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি–এসডিআই) প্রকল্পের টিম লিডার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সালীম আহমাদ খান জানান, প্রথম পর্বে ১৯ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর নিবন্ধন করতে পারবেন পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলের ৫২ দেশের প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা। ২৩ নভেম্বর এ পর্বের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে।
বাকি দেশগুলোতে থাকা প্রবাসী ভোটাররা ধাপে ধাপে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধনের সুযোগ পাবেন। প্রতিটি অঞ্চলের জন্যই পাঁচদিন করে নিবন্ধনের সময় দেওয়া হবে।
পাশাপাশি দেশের ভেতরে থাকা তিন ধরনের ব্যক্তিদের নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে তারা নিবন্ধন করতে পারবেন। বাদ পড়া প্রবাসীরাও এসময় নিবন্ধন করতে পারবেন।
পোস্টাল ভোটিং প্রক্রিয়া
যেসব ধাপে ভোটপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে সেগুলো হলো- পোস্টাল ভোট বিডির প্রচার, নিবন্ধন, ব্যালট পেপার ও তিন ধরনের খাম মুদ্রণ, নির্বাচন কর্মকর্তার উপস্থিতি, পার্সোনালাইজেশন (ডাক বিভাগ), পোস্টাল ব্যালট পাঠানো শুরু, ব্যালট ট্র্যাকিং, ভোট প্রদান, প্রবাসে কাছাকাছি ডাকবাক্সে খাম রাখা, পোস্টাল ব্যালট ফেরত ও ট্র্যাকিং, ডাক বিভাগ গ্রহণ, রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছানো, রিটার্নিং অফিসারের গ্রহণ, পোস্টাল ব্যালট ব্যালট বাক্সে রাখা, গণনা এবং শেষ ধাপে ফল ঘোষণা।
প্রবাসী বাংলাদেশির তালিকাভুক্তি ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া
অ্যাপ ডাইনলোড> লগইন ও রেজিস্ট্রেশন পেজ> এনরোলমেন্টের জন্য অ্যাকাউন্ট তৈরি> মোবাইল, ইমেইল অ্যাড্রেস, ওটিপি, ভেরিফিকেশন, পাসওয়ার্ড> লগইন উইথ ইউজারনেম (মোবাইল নম্বর) ও পাসওয়ার্ড> এনআইডি ভেরিফিকেশন> ফেসিয়াল রিকগনিশন, লাইভলিনেস চেক> সেলফি> প্রবাসের ঠিকানা, পাসপোর্টসহ আনুষঙ্গিক তথ্য> তালিকাভুক্ত ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন।
সরকারি চাকরিজীবীর তালিকাভুক্তি
ওপেন এনরোলমেন্ট প্রসেস> পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ লগইন> ই-কেওয়াইসি ডিসক্লেইমার> ফেসিয়াল রিকগনিশন, লাইভলিনেস চেক> এনআইডি ভেরিফিকেশন> আইবাস++ভেরিফিকেশন> ঠিকানা, ওটিপি> তালিকাভুক্তি ও নিবন্ধন সম্পন্ন> ভোটার তালিকা মুদ্রণ> ডাকযোগে ব্যালট পেপার পাঠানো> ভোটার গ্রহণ করবেন।
ভোটের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তালিকাভুক্তি
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্টদের পোস্টাল ভোট অ্যাপ ব্যবহার> অ্যাপ লগইন> ই-কেওয়াইসি ডিসক্লেইমার> ফেসিয়াল রিকগনিশন, লাইভলিনেস চেক> এনআইডি ভেরিফিকেশন> ঠিকানা, ওটিপি> তালিকাভুক্তি ও নিবন্ধন সম্পন্ন> ভোটার তালিকা মুদ্রণ> ডাকযোগে ব্যালট পেপার পাঠানো> ভোটার গ্রহণ করবেন ব্যালট।
কারাবন্দিদের তালিকাভুক্তি
তফসিল ঘোষণার পর কারা অধিদপ্তরের তালিকা> বিভিন্ন কারাগারে পোস্টাল ভোট অ্যাপ লগইন> ই-কেওয়াইসি ডিসক্লেইমার> ফেসিয়াল রিকগনিশন, লাইভলিনেস চেক> এনআইডি ভেরিফিকেশন> ঠিকানা, ওটিপি> তালিকাভুক্তি ও নিবন্ধন সম্পন্ন> ভোটার তালিকা মুদ্রণ> ডাকযোগে ব্যালট পেপার পাঠানো> ভোটার গ্রহণ করবেন ব্যালট।
এমওএস/কেএসআর/এমএস