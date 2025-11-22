  2. জাতীয়

ঢাকায় ভূমিকম্পে ১৪টি ভবনের ক্ষতি: জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন দেখছেন পথচারীরা, ছবি: মাহবুব আলম

ঢাকায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিভিন্ন এলাকার অন্তত ১৪টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঢাকা জেলা প্রশাসন এই ক্ষতির প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করলো।

তবে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। ঢাকা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার মো. সালাহ উদ্দিন-আল-ওয়াজেদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এই প্রাথমিক তালিকাটিতে বলা হয়েছে, এটি ভূমিকম্প-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির একটি প্রাথমিক চিত্র। বিস্তারিত অনুসন্ধানের পর ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের সংখ্যা বাড়তে পারে এবং ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এই তালিকায় মহানগরীর ১৪টি স্থান ও স্থাপনার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি ভবন। এছাড়াও মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, আরমানিটোলা, স্বামীবাগ, সূত্রাপুর, বনানী, কলাবাগান, বসুন্ধরা, নদ্দা, দক্ষিণ বনশ্রীতে একটি করে ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর মোহাম্মদপুর, খিলগাঁও, বাড্ডা, সিপাহীবাগ এবং মগবাজারেও (মধুবাগ) একটি করে ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এরমধ্যে আরমানিটোলার বংশাল কসাইটুলি এলাকায় ভূমিকম্পের সময় একটি সাততলা ভবনের ছাদের রেলিং ধসে চার পথচারী গুরুতর আহত হন। এরমধ্যে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

