  2. জাতীয়

দেশে ফের ভূমিকম্প

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৩ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
দেশে ফের ভূমিকম্প

নরসিংদীর মাধবদীতে ভূমিকম্পের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই দেশে ফের ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। আজকের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলও নরসিংদী।

শনিবার (২২ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে এই কম্পন রেকর্ড করা হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুবাইয়াত কবির জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আরও পড়ুন:
ঢাকাসহ সারাদেশে ভূমিকম্প, উৎপত্তি নরসিংদীর মাধবদীতে 
‘যে কোনো সময় বাংলাদেশে আরও বড় ভূমিকম্প হতে পারে’ 
ভূমিকম্পে প্রাণ গেলো ১০ জনের 

তিনি বলেন, গতকালের ভূমিকম্প হয়েছিল ১০টা ৩৮ মিনিটে। আজ হয়েছে ১০টা ৩৬ মিনিটে। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল তিন দশমিক তিন। এটি মৃদু ভূমিকম্প।

গতকাল নরসিংদীতে উৎপত্তি হওয়া দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় ১০ জন মারা যান। সারাদেশে আহত হন কয়েকশ মানুষ।

আরএএস/জেএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।