ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী।

রোববার (২৩ নভেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।

দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী। আগামীকাল সোমবার সফর শেষে তিনি দেশে ফিরে যাবেন।

রাষ্ট্রীয় সফরে শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে ঢাকায় পৌঁছান ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী ড্রুকএয়ারের বিমানটি সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (এইচএসআইএ) অবতরণ করে।

বিমানবন্দরে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ সময় ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

