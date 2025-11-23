  2. জাতীয়

পোস্টাল ভোট: উত্তর আমেরিকা-ওশেনিয়া অঞ্চলে নিবন্ধন শুরু রাত ১২টায়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ/ছবি: সংগৃহীত

আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোট দেওয়ার জন্য পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চল থেকে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম রোববার (২৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা থেকে শুরু হবে।

এসময় উত্তর আমেরিকার ১৪টি ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দুটি দেশ থেকে নিবন্ধনের সুযোগ থাকবে। রোববার নির্বাচন কমিশন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

এছাড়া দেশের ভেতর তিন ধরনের ব্যক্তিদের নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে ১৯ থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে। তখন বাদ পড়া প্রবাসীরাও নিবন্ধন করতে পারবেন।

আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি–এসডিআই) প্রকল্পের টিম লিডার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সালীম আহমাদ খান বলেন, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর ভোটাররা রোববার রাত ১২টা থেকে নিবন্ধন করতে পারবেন। একই সঙ্গে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলের দেশের নিবন্ধন প্রক্রিয়াও ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান থাকবে।

