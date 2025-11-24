  2. জাতীয়

পোস্টাল ভোটিং

পাঁচ দিনে নিবন্ধন ২০ হাজার ছাড়াল, রাতে শুরু দ্বিতীয় পর্ব

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে ‘পোস্টাল ‌ভোট বিডি’ অ্যাপে প্রথম পর্বে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলোতে থাকা ২০ হাজারেরও বেশি ভোটার নিবন্ধন করেছেন।

রোববার মধ্যরাতে নিবন্ধন শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আরও পাঁচদিন অর্থাৎ ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার ও দেশের ভেতরের তিন ধরনের ব্যক্তির জন্য মঙ্গলবার ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ উদ্বোধন করা হয়।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের জন্য নিবন্ধিতরাই পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন এবার। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচ দিন করে নিবন্ধনের সময় বেঁধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

প্রথম পর্বে ১৯ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর নিবন্ধনের সময় দেওয়া হয় পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলের ৫২টি দেশে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের।

অ্যাপ চালুর পর সোমবার পর্যন্ত ৩৪টি দেশে ২০ হাজার ২৯১ জন নিবন্ধন করেছেন। নিবন্ধিতদের মধ্যে পুরুষ ১৮ হাজার ৫০৬ জন এবং নারী ১ হাজার ৭৮৫। এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় ৭ হাজার ৯৮৬ জন, জাপানে ৫ হাজার ১৯ জন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩ হাজার ১৮০জন, চীনে ১ হাজার ৪০৭, মিশরে ৬৮৬ জন রয়েছে।

এদিন নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পোর্টালে নিবন্ধনের এ তথ্য মিলেছে। ‘আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি–এসডিআই)’ প্রকল্পের ‘টিম লিডার’ অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সালীম আহমাদ খান বলেন, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশের ভোটাররা রোববার রাত ১২টা থেকে নিবন্ধন করতে পারবেন। একই সঙ্গে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলের দেশের নিবন্ধন প্রক্রিয়াও ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান থাকবে।

রাত ১২টায় শুরু দ্বিতীয় পর্ব
তথ্য অধিদপ্তর এক বার্তায় জানায়, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম ২৪ নভেম্বর রাত ১২টা (বাংলাদেশ সময়) থেকে শুরু হয়েছে।

এছাড়া দেশের ভেতর তিন ধরনের ব্যক্তিদের নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছে ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে; এ সময় বাদপড়া প্রবাসীরাও নিবন্ধন করতে পারবেন।

