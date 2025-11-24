  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পের মাদকচক্রের ৯ সদস্য আটক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০১ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অপহরণ ও নির্যাতনের অভিযোগে জেনেভা ক্যাম্পকেন্দ্রিক মাদকচক্রের ৯ সদস্যকে আটক করেছে বাসিলা সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা।

আটকরা হলেন- মো. সজীব (২০), মো. রাজু (৩২), মো. সায়ন (১৮), মো. জাহিদ (২৮), মো. পৃথিবী (২৫), মো. সজীদ (২১), মো. সরফরাজ (২১), মো. কবির হোসেন (২২) ও মো. বশির (৫৩)।

তারা সবাই জেনেভা ক্যাম্পের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের সহযোগী বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) গভীর রাতে বিশেষ অভিযানে তাদের আটক করা হয়।

সেনা সূত্র জানায়, ২৩ নভেম্বর শামসাদ নামের এক যুবককে অপহরণ করে তাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তথ্য দেওয়ার সন্দেহে নির্যাতন চালায় চক্রের সদস্যরা। পরে বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রচারিত হলে রাতে মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে সেনা সদস্যরা।

অভিযানে শামসাদকে অপহরণ ও নির্যাতনের ঘটনায় তাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণও পেয়েছে সেনা ক্যাম্প। আটকদের পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিতে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

