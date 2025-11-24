  2. জাতীয়

প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ শুরু বুধবার, ৫ ক্যাটাগরিতে পদক পাবেন ১৫ জন

প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ শুরু হচ্ছে বুধবার (২৬ নভেম্বর)। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অবদানের জন্য প্রথমবারের মতো পাঁচ ক্যাটাগরিতে ১৫ জন পদক পাচ্ছেন।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এ তথ্য জানান। প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদযাপনের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি’- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ একযোগে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ঢাকায় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অর্থাৎ সমগ্র দেশব্যাপী উদযাপিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ আয়োজনের মধ্যে রয়েছে প্রাণিসম্পদ পদক প্রদান, বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম, র‍্যালি, আলোচনা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রদর্শনী ইত্যাদি।

তিনি বলেন, এই সপ্তাহ পালনের মূল উদ্দেশ্য প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালা এবং প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর কেন্দ্রীয় কর্মসূচি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আগামী ২৬ নভেম্বর (বুধবার) সকাল ৯টায় উদ্বোধন করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থাকবেন পরিকল্পনা উপদেষ্ট ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের জন্যে ভিডিওতে শুভেচ্ছা বার্তা দেবেন। প্রধান অতিথি প্রাণিসম্পদ মেলাও উদ্বোধন করবেন। মেলা তিনদিন চলবে বলেও জানান উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ এর একটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে প্রথমবারের মতো ৫টি ক্যাটাগরিতে ১৫টি পদক দেওয়া হবে। এই ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে- গবাদিপশুর খামারি (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও অন্যান্য); পোল্ট্রি খামার (হাঁস, মুরগি, কবুতর, টার্কি, কোয়েল ও অন্যান্য); প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন (মাংস, দুধ ও ডিম) প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানি; প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/অ্যাসোসিয়েশন/ সমবায় সমিতি/গণমাধ্যম/এনজিও/প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্র কর্মজীবনের অবদান এবং প্রান্তিক চাষী/নারী ও অনগ্রসর খামারিদের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদকে ভূষিত করা হবে। এই পদক দেবেন জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের অনুষ্ঠানসূচি তুলে ধরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, প্রধান কর্মসূচি ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, জাতীয় প্রাণিসম্পদ পদক প্রদান, প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, নিরাপদ খাদ্য, পশুপালন, দুগ্ধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে সেমিনার ও আলোচনা, ফুড ফেস্টিভ্যাল ও প্রদর্শনী, পুরষ্কার বিতরণ ও কেন্দ্রীয় সমাপনী অনুষ্ঠান এবং সব বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা, প্রদর্শনী, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জন্য ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প, বিনামূল্যে কৃমিনাশক বিতরণ, কৃত্রিম প্রজনন সেবা ও ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, চিত্রাঙ্কণ ও কুইজ প্রতিযোগিতা, প্রাণিসম্পদ টেকসই উন্নয়নে তরুণ/নারী উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতবিনিময় সভা, সাংস্কৃতিক ও সমাপনী অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে ২৭ ও ২৮ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী সেমিনার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের পুরনো বাণিজ্য মেলার মাঠে প্রাণিসম্পদ মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপিত প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে তিন দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ ও সংশ্লিষ্ট উপাদান, যন্ত্রপাতি, খাদ্য প্রদর্শন। বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্টল ও প্যাভিলিয়ন থাকবে, যেমন- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জাতের প্রাণিসম্পদ, লাইভএনিম্যাল ফার্মস, লাইভ এনিম্যাল ও ফডার এন্টারপ্রাইজ, পেট ও বার্ডস কেয়ার শপস, লাইভস্টক ইকুইপমেন্টস ও জেনেটিক্স কোম্পানি, ফুড প্রসেসিং ও ভ্যালু অ্যাডেড কোম্পানি, অ্যানিম্যাল হেলথ কোম্পানি, লাইভস্টক ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি, অ্যাসোসিয়েশন ইনফো বুথ, ওয়াচ টাওয়ার, নামাজের স্থান, সেমিনার হল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নিরাপত্তা ও জরুরি সেবা বুথ ইত্যাদি।

