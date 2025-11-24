  2. জাতীয়

নির্বাচন আয়োজনে কমনওয়েলথের পূর্ণ সহায়তা চাইলো বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
কমনওয়েলথ মহাসচিবের সঙ্গে আলাপ করছেন প্রধান উপদেষ্টা

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের জন্য কমনওয়েলথের পূর্ণ সহায়তা চেয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় কমনওয়েলথের মহাসচিব শার্লি আইয়র্কর বোচওয়ের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ অনুরোধ করেন। প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়া এবং সামনে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় নির্বাচনে আমরা আপনাদের সহায়তা চাই।

প্রধান উপদেষ্টা কমনওয়েলথ মহাসচিবকে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে তার গভীর আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

জবাবে কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি আইয়র্কর বোচওয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন এবং নির্বাচনোত্তর রূপান্তর প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, কমনওয়েলথের ৫৬টি দেশ- যার মধ্যে জি৭ ও জি২০- এর সদস্য দেশও আছে, এদের বিশাল সম্পদ একে অন্যকে শক্তিশালী করতে কাজে লাগানো যেতে পারে।

তিনি আরও জানান, তিনি এরইমধ্যে প্রধান বিচারপতি, আইন উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তার ভাষ্য, আমি দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী।

মহাসচিব নিশ্চিত করেন যে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে কমনওয়েলথ একাধিক পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বৈঠকে যুব উন্নয়ন, উদ্যোক্তা বৃদ্ধি, আরও বেশি সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা এবং বেকারত্ব, কার্বন নিঃসরণ ও বৈষম্য কমাতে ‘থ্রি-জিরো’ ভিশন বাস্তবায়নের বিষয়েও আলোচনা হয়।

