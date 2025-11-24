  2. জাতীয়

পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এনআইডি সেবা বন্ধ: ইসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এনআইডি সেবা বন্ধ: ইসি

পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সব ধরনের সেবা বন্ধ বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেল ৪টা থেকে এই সেবা বন্ধ বলে জানায় ইসি।

এই সময়ে এনআইডি সংশোধন, নতুন ভোটার ও মাইগ্রেশন কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

আগামী সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ভোটার তালিকা প্রিন্ট ও এনআইডি সার্ভারে ভোটার তালিকা আপডেট করার জন্য সাময়িকভাবে এনআইডি সেবা বন্ধ থাকবে। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এমন উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ।

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের সিস্টেম ম্যানেজার, কারিগরি (এনআইডি) মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রস্তুতের জন্য সব ধরনের সংশোধনের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। সেই সঙ্গে মাইগ্রেশনের কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এমওএস/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।