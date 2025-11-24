বিশ্বব্যাংক
দক্ষিণ এশিয়ার ৯০ শতাংশ মানুষ তীব্র তাপপ্রবাহ-বন্যার ঝুঁকিতে
জনসংখ্যার ঘনত্ব, উচ্চ তাপমাত্রা এবং উন্মুক্ত ভূগোলের কারণে দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি এবং বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলের প্রায় ৯০ শতাংশ জনসংখ্যা চরম তাপপ্রবাহের ঝুঁকিতে থাকবে এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ তীব্র বন্যার ঝুঁকিতে থাকবে। উপকূলীয় অঞ্চলে জল এবং মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু সংকট বাংলাদেশের লাখ লাখ জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস থেকে পাঠানো ‘ঝুঁকি থেকে স্থিতিস্থাপকতা (রেজিলেন্স): দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষ এবং সংস্থাগুলোকে অভিযোজিত করতে সহায়তা করা’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব চিত্র উঠে এসেছে।
প্রতিবেদনটির মূল্যায়ন, জলবায়ু অভিযোজনের বোঝা মূলত পরিবার এবং সংস্থাগুলোর ওপর পড়েছে। জলবায়ু ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বেশি কারণ তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি পরিবার এবং সংস্থাগুলো আগামী ১০ বছরে আবহাওয়ার ধাক্কার আশঙ্কা করছে। ৬৩ শতাংশ সংস্থা এবং ৮০ শতাংশ পরিবার পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে, বেশিরভাগই উন্নত প্রযুক্তি এবং জনসাধারণের অবকাঠামো ব্যবহারের পরিবর্তে মৌলিক, কম খরচের সমাধানের ওপর নির্ভর করে।
বাংলাদেশের ২৫০টি উপকূলীয় গ্রামে করা এক জরিপে দেখা গেছে, জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সবচেয়ে জরুরি অপূরণীয় প্রয়োজন। এর প্রভাব কেবল পরিবেশগত নয় বরং গভীরভাবে মানবিক, দরিদ্র এবং কৃষিজীবী পরিবারগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। বাঁধ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মতো সরকারি বিনিয়োগ জীবন বাঁচিয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি কমিয়েছে।
বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের কেস স্টাডিতে দেখা গেছে, সু-লক্ষ্যযুক্ত সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি, হালনাগাদ তথ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্রুত ভূমিকম্পের প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণদের সহায়তা বাড়ানো যেতে পারে। একটি বিস্তৃত নীতি প্যাকেজের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের অভিযোজন সহজতর করা প্রয়োজন।
বাংলাদেশ ও ভুটানের জন্য বিশ্বব্যাংকের ডিভিশন ডিরেক্টর জ্যঁ পেম বলেন, পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলোর বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের রেজিলেন্স ক্রমাগত পরীক্ষা করা হচ্ছে। অভিযোজন ব্যাপক হলেও ক্রমবর্ধমান জলবায়ু ঝুঁকির সঙ্গে আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন। দেশের স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করবে লক্ষ্যবস্তুযুক্ত নগর হস্তক্ষেপের পাশাপাশি প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা, সামাজিক সুরক্ষা, জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি এবং অভিযোজন অর্থায়ন - উদ্ভাবনী ঝুঁকি অর্থায়ন সমাধানসহ বৃদ্ধির ওপর।
প্রতিবেদনে জলবায়ু অভিযোজনের জন্য একটি ব্যাপক, বহুমুখী পদ্ধতির আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থার উন্নতি এবং আনুষ্ঠানিক ঋণ এবং বিমা অ্যাক্সেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের চাপ মোকাবিলায় বেসরকারি খাত যদি সম্পদ এবং বিনিয়োগকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন স্থানে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়, তাহলে জলবায়ু-সম্পর্কিত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতি এড়ানো যেতে পারে।
বাজেটের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার সরকারগুলো অর্থের অ্যাক্সেস সম্প্রসারণ, পরিবহন এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্ক উন্নত করে এবং সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু এবং নমনীয় করে এটি সম্ভব করতে সহায়তা করতে পারে। সরকারের এমন অভিযোজন কৌশলও গ্রহণ করা উচিত যেন নতুন স্থিতিস্থাপক প্রযুক্তি বা জনসাধারণের সহায়তা জড়িত থাকে যেমন রাস্তাঘাট এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যা কর্মসংস্থান অ্যাক্সেস করতে এবং মানব পুঁজি রক্ষা করতে সহায়তা করে।
বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং প্রতিবেদনের সহ-লেখক সিদ্ধার্থ শর্মা বলেন, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু অভিযোজনের জন্য শিক্ষা এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা উভয়ই প্রদান করে। দেশের মানুষ এবং ব্যবসা এরই মধ্যে অভিযোজন করছে, তবে জলবায়ু সংকটের মাত্রা এবং জটিলতা সরকার এবং বেসরকারি খাতের কাছ থেকে জরুরি, সমন্বিত পদক্ষেপের দাবি রাখে। সামনের দিকে তাকালে ভবিষ্যতের জন্য স্থিতিস্থাপকতা তৈরির জন্য বাংলাদেশের একটি অনন্য সুযোগ রয়েছে।
প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে বিনিয়োগ বড় ঝড়ের সময় প্রাণহানি কমাতে সাহায্য করেছে। এটি দেখায় যে লক্ষ্যবস্তু বিনিয়োগ এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় অভিযোজনকে সফলভাবে বৃদ্ধি করতে কীভাবে সহায়তা করতে পারে। সরকার, বেসরকারি খাত এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান এবং অংশীদারত্ব জোরদার করে, বাংলাদেশ জলবায়ু-স্মার্ট সমাধান গ্রহণকে ত্বরান্বিত করতে পারে যা কেবল ঝুঁকি হ্রাস করে না বরং টেকসই উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করে।
এই পদক্ষেপগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে পরিবার এবং সংস্থাগুলো ক্ষমতায়িত হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির দিকে অগ্রগতি স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উভয়ই নিশ্চিত হবে।
এমওএস/ইএ/এমএস