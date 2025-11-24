রাতে শুরু হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডাসহ ১৬ দেশে ভোটার নিবন্ধন
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ ১৬ দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে সোমবার (২৪ নভেম্বর) দিনগত রাত ১২টা থেকে ভোটার নিবন্ধন শুরু হচ্ছে। পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের নিবন্ধন মাধ্যমে করা যাবে এবং ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন কার্যক্রম চলবে।
সোমবার তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে জানানো হয়, আজ থেকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মেক্সিকো, কিউবা, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, পানামা, হন্ডুরাস, হাইতি, নিকারাগুয়া, গুয়াতেমালা, ডমিনিকান রিপাবলিক, কোস্টারিকা ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমও আগামী ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান থাকবে।
প্রথমবারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। পোস্টাল ভোট অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন চলাকালে ২৪ ঘণ্টা সহায়তার লক্ষ্যে হেল্প ডেস্ক চালু করেছে ইসি।
হেল্প ডেস্কের হোয়াটসঅ্যাপ ও ইমু নম্বর: +8801335149920, +8801335149923-32, +8801777770562 বোটিম নম্বর: +8801335149927, +8801335149929-30, +8801777770562।
/এমএস