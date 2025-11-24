চট্টগ্রামে কম্বলের গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণে

চট্টগ্রামে কম্বলের গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণে
চট্টগ্রাম মহানগরীর কদমতলী এলাকায় কম্বলের গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট।
এর আগে দুপুর দেড়টার দিকে নগরীর কোতয়ালি থানার কদমতলী পোড়া মসজিদ এলাকার চেয়ারম্যান বিল্ডিংয়ে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ভবনটির ৫ম তলায় একটি কম্বলের গোডাউন ছিল বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
আগ্রাবাদ ফায়ার স্টেশনের উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় জাগো নিউজকে বলেন, কদমতলী পোড়া মসজিদ এলাকায় একটি কম্বলের গুদামে আগুন লাগার খবর পাই। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সাতটি ইউনিট কাজ করে। বিকেল সাড়ে ৪টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও এখনো পুরোপুরি নেভানো যায়নি। পুরো কাজ শেষ করতে আরও ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে।
আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুরোপুরি নির্বাপণের পর তদন্ত সাপেক্ষে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানাতে পারবো।
