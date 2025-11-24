চট্টগ্রামে বহুতল ভবনের কম্বলের গুদামে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৭ ইউনিট

চট্টগ্রামে বহুতল ভবনের কম্বলের গুদামে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৭ ইউনিট
চট্টগ্রাম মহানগরীর কদমতলী এলাকার একটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিট কাজ করছে।
ভবনটির পঞ্চম তলায় একটি কম্বলের গুদাম ছিল বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে নগরীর কোতয়ালি থানাধীন কদমতলী পোড়া মসজিদ এলাকার চেয়ারম্যান বিল্ডিংয়ে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
আগ্রাবাদ ফায়ার স্টেশনের উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, কদমতলী পোড়া মসজিদ এলাকায় একটি কম্বলের গুদামে আগুন লাগার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। আগুন নিয়ন্ত্রণে ৭টি ইউনিট কাজ করছে।
তবে তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।
