বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা বাড়াতে বোর্ডিং ব্রিজ অপারেটদের প্রশিক্ষণ

বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা বাড়াতে বোর্ডিং ব্রিজ অপারেটদের প্রশিক্ষণ
বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা বাড়াতে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) উদ্যোগে বোর্ডিং ব্রিজ অপারেশন কোর্স (ব্যাচ-২) সম্পন্ন হয়েছে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সিভিল এভিয়েশন একাডেমিতে কোর্সের সনদ প্রদান অনুষ্ঠান হয়। দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রিজ অপারেটর হিসেবে কর্মরত ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে এ সনদ দেওয়া হয়। তারা গত ১০ থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলা কোর্সে অংশ নেন।
দুই সপ্তাহব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রিজ পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি, নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যাত্রীসেবা উন্নত করা।
বোর্ডিং ব্রিজ বিমান ও যাত্রীর সংযোগ তৈরি করে- যা নিরাপত্তা, সময়ানুবর্তিতা ও যাত্রীসেবার মানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাই এ প্রশিক্ষণ কোর্স অপারেশনাল কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও নির্ভুল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে সিভিল এভিয়েশন একাডেমির পরিচালক প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী বলেন, কোর্সটি বিমানবন্দরে নির্বিঘ্ন যাত্রীসেবা নিশ্চিত করার একটি অপরিহার্য প্রশিক্ষণ। যাত্রীদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ভ্রমণ নিশ্চিত করতে বোর্ডিং ব্রিজের সঠিক ও দক্ষ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে বোর্ডিং ব্রিজ পরিচালনা করতে হলে অপারেটরদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, মনোযোগ ও পরিস্থিতি মূল্যায়নের সক্ষমতা থাকতে হয়। এ কোর্স সেই দক্ষতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।
এমএমএ/একিউএফ/জেআইএম