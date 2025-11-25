  2. জাতীয়

৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকায় ২ লাখ মানুষ মারা যেতে পারে: রাজউক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৫ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকায় ২ লাখ মানুষ মারা যেতে পারে: রাজউক
ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে রাজধানী ঢাকা/ফাইল ছবি

টাঙ্গাইলের মধুপুর ফাটলরেখায় ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের ৪০ শতাংশ ভবন ধসে পড়তে পারে। মারা যেতে পারে দুই লাখের বেশি মানুষ। নিজেদের এক সমীক্ষার বরাত দিয়ে এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে খোদ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ভবনে ‘ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাসে প্রস্তুতি ও করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার ও মতবিনিময় সভায় রাজউকের পক্ষ থেকে সমীক্ষার তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

ঢাকায় গত শুক্র ও শনিবার চার দফা ভূমিকম্পের পর সোমবার দুপুরে এ সেমিনার আয়োজন করে রাজউক। যদিও রাজধানীর ভবনগুলো ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী তৈরি নিশ্চিত এবং নগর পরিকল্পিত করার দায়িত্ব এ সংস্থাটিরই।

অনুষ্ঠানে সরকারে দুজন উপদেষ্টা, রাজউকের চেয়ারম্যান, জরুরিসেবা দেওয়া সংস্থার প্রতিনিধি, পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিসহ ভূমিকম্প ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন
আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ১০ ভূমিকম্প
পুরান ঢাকায় ভূমিকম্প ঝুঁকি, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাড়ছে বিপদ
আলোচনায় মধুপুর ফল্ট, ভূমিকম্পে কোটি মানুষের প্রাণহানির শঙ্কা

এসময় পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান দ্রুত সময়ের মধ্যে রাজধানীর ভবনগুলোর ঝুঁকি মূল্যায়নের কাজ শুরু করার আহ্বান জানান। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষকে যুক্ত করার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, অপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই।

রাজউক এবং সিটি করপোরেশনকে প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে উল্লেখ করে পরিবেশ উপদেষ্টা আরও বলেন, যেখানে ভাঙতেই হবে, সেখানে যেন আর কোনো রকম নমনীয়তা না দেখানো হয়, সেটা খুবই জরুরি। প্রয়োজনে রাজউককে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

সেমিনারে শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, রাজউকের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য খুব তাড়াতাড়ি ‘টাউন ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাক্ট’র সংশোধন হচ্ছে।

এমএমএ/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।