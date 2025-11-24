  2. আন্তর্জাতিক

আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ১০ ভূমিকম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ১০ ভূমিকম্প
বিশ্বের ১০টি সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প/ ছবি: ইউএসজিএস

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সময়ে এমন সব ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে, যা শুধু একটি অঞ্চল নয়, পুরো মানবসভ্যতার স্মৃতিতে গভীর দাগ রেখে গেছে। নিচে ইতিহাসে রেকর্ড হওয়া সর্বকালের ১০টি সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হলো:

১. মাত্রা ৯ দশমিক ৫, বায়োবিও, চিলি, (১৯৬০)

ভালদিভিয়া ভূমিকম্প বা গ্রেট চিলিয়ান আর্থকুয়াক নামে পরিচিত এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটনাটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প। এতে ১ হাজার ৬৫৫ জন নিহত হন ও ২০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন।

২. মাত্রা ৯ দশমিক ২, আলাস্কা, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬৪)

গ্রেট আলাস্কা আর্থকোয়েক, প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ড ভূমিকম্প বা গুড ফ্রাইডে ভূমিকম্প নামে পরিচিত এই কম্পন ও এর পরবর্তী সুনামিতে ১৩০ জন প্রাণ হারান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২.৩ বিলিয়ন বা ২৩০ কোটি ডলার।

৩. মাত্রা ৯ দশমিক ১, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া (২০০৪)

সুমাত্রা-আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ভূমিকম্প ভয়াবহ সুনামি সৃষ্টি করে। এতে ২ লাখ ৮০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হন এবং দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকাজুড়ে ১১ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হন।

৪. মাত্রা ৯ দশমিক ১, তোহোকু, জাপান, (২০১১)

গ্রেট তোহোকু ভূমিকম্প নামে পরিচিত এ বিপর্যয় ও পরবর্তী সুনামিতে ১৫ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয় এবং ১ লাখ ৩০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হন।

৫. মাত্রা ৯, কামচাটকা ক্রাই, রাশিয়া (১৯৫২)

বিশ্বের প্রথম রেকর্ডকৃত মাত্রা ৯ মাত্রার ভূমিকম্প এটি। এতে সৃষ্ট শক্তিশালী সুনামি যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ে আঘাত হানে ও ১০ লাখ ডলারেরও বেশি ক্ষতি হয়।

৬. মাত্রা ৮ দশমিক ৮, বায়োবিও, চিলি (২০১০)

কুইরিহুয়ে শহরের অদূরে উপকূলের কাছে ঘটে যাওয়া এই প্রবল ভূমিকম্পে ৫২৩ জন নিহত হন এবং ৩ লাখ ৭০ হাজারের বেশি বাড়িঘর ধ্বংস হয়।

৭. মাত্রা ৮ দশমিক ৮, এসমেরালদাস, ইকুয়েডর (১৯০৬)

ইকুয়েডর-কলম্বিয়া ভূমিকম্প নামে পরিচিত এ কম্পন প্রবল সুনামি তৈরি করে। এতে ১ হাজার ৫০০ মানুষ প্রাণ হারান, সুনামির ঢেউ পৌঁছায় সান ফ্রান্সিসকো পর্যন্ত।

৮. মাত্রা ৮ দশমিক ৭, আলাস্কা, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬৫)

আলাস্কার আলেউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের র‍্যাট আইল্যান্ডসের কাছে ঘটে যাওয়া এই ভূমিকম্প ৩৫ ফুট উচ্চতার সুনামি সৃষ্টি করে।

৯. মাত্রা ৮ দশমিক ৬, অরুণাচল, ভারত (১৯৫০)

আসাম-তিব্বত ভূমিকম্প নামে পরিচিত এ ভূমিকম্পে প্রবল কম্পনের পাশাপাশি বালুবিস্ফোরণ, ভূমিধস ও গভীর ভূমিধ্বস ঘটে। সব মিলিয়ে ৭৮০ জনের মৃত্যু হয়।

১০. মাত্রা ৮ দশমিক ৬, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া (২০১২)

উত্তর সুমাত্রার উপকূলে ঘটে যাওয়া এই ভূমিকম্পে প্রবল কম্পন অনুভূত হলেও মৃত্যু ছিল তুলনামূলক কমকয়েকজন মারা যান, যাদের বেশিরভাগের মৃত্যু হয় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে।

সূত্র: ইউএসজিএস

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।