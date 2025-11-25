বাংলাদেশ ডিজিটালি পিছিয়ে রয়েছে: শেখ মইনউদ্দিন

বাংলাদেশ ডিজিটালি পিছিয়ে রয়েছে: শেখ মইনউদ্দিন
অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ডিজিটালি পিছিয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন।
তিনি বলেন, আমাদের পিছিয়ে থাকলে তো চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। একটি ডিজিটাল ফেজের ভেতরে আমাদের ঢুকতে হবে। এই প্রচেষ্টায় আমাদের মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকালে মেট্রোরেলের আগারগাঁও স্টেশনে এমআরটি ও র্যাপিড পাস অনলাইনে রিচার্জ ব্যবস্থার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
শেখ মইনউদ্দিন বলেন, আমরা যারা এখানে ভ্রমণ করি, তাদের স্টেশনে এসে লাইন ধরে দাঁড়াতে হবে না। বাসায় বসেই এটি করা সম্ভব হবে। পরবর্তী ধাপে আমরা চেষ্টা করবো যেন এই প্রক্রিয়াটি স্মার্টফোন থেকেই সম্পন্ন করা যায়।
তিনি বলেন, শুধু এখানে তো আমরা থেমে নেই এবং আমরা থেমে থাকবোও না। এমআরটি লাইন থেকে বের হয়ে যদি আমাদের বাসে উঠতে হয়, সেখানেও এই কার্ড ব্যবহার করে আমরা বাসে উঠতে পারবো। এটাও আমরা এরই মধ্যে শুরু করেছি। যেমন হাতিরঝিল চক্রাকার বাস। তারপর আমাদের বিআরটিসি ও ওয়াটার বাস– এগুলোতেও আমরা এরই মধ্যে বাস্তবায়ন করেছি।
