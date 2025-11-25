শাহজালাল বিমানবন্দরে লাগেজ চুরির ঘটনায় যাত্রীর কারাদণ্ড
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে লাগেজ চুরির ঘটনায় মো. আরমান হোসেন নামের এক যাত্রীকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাত ১১টা ৫৮ মিনিটে ঢাকা থেকে জেদ্দাগামী যাত্রী মো. আরমানকে বিমানবন্দরে আটক করা হয়। গত ৩ নভেম্বর ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের সহায়তায় এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক) বিভাগের দায়িত্বরত সদস্যরা তাকে আটক করেন।
পরে অভিযুক্ত আরমান হোসেনকে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদ এবং সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তিনি ৩ নভেম্বর সৌদি এয়ারলাইন্স (এসভি-৮০৬) ফ্লাইটযোগে রিয়াদ থেকে ঢাকায় আগমন করেন এবং ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার পর ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের নির্ধারিত বেল্ট নম্বর-২ থেকে অন্য যাত্রীর দুটি লাগেজ নিয়ে বিমানবন্দর ত্যাগ করেন। এরপর ৯ নভেম্বর তিনি পুনরায় অন্য বেল্ট থেকে আরও একটি লাগেজ নিয়ে বিমানবন্দর ত্যাগ করেন।
উল্লেখ্য, যাত্রীবেশে লাগেজ চুরির এ চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রী ভোগান্তি ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের পেশাদারত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করছিল।
অবৈধ ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিশ্চিত হওয়ার পর অভিযুক্ত যাত্রী মো. আরমান হোসেনকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে পাঠানো হয়। ম্যাজিস্ট্রেট প্রাপ্ত তথ্য ও সিসিটিভি ফুটেজ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে ওই যাত্রীকে এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।
এমএমএ/এমএএইচ/এমএস