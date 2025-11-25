মেট্রোরেল লাইনে ব্যাগ, ২০ মিনিট বন্ধ ছিল যাত্রী পরিবহন
রাজধানীতে মেট্রোরেলের লাইনে একটি ব্যাগ পড়ে থাকায় প্রায় ২০ মিনিট যাত্রী পরিবহন বন্ধ ছিল বলে জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে প্রতিষ্ঠানটির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ও মতিঝিল স্টেশনের মাঝখানে মেট্রোরেল লাইনের ওপর একটি ব্যাগ পাওয়া যায়। সেটি অপসারণের জন্য বিকেল ৩টা ৪৪ মিনিট থেকে ৪টা ৪ মিনিট পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। ব্যাগটি অপসারণের পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।
