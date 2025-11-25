  2. জাতীয়

ডিসেম্বরের প্রথমার্ধের যে কোনো দিন তফসিল: ইসি সানাউল্লাহ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, ডিসেম্বরের প্রথমার্ধের যে কোনো সময় তফসিল দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে রমজান শুরুর আগে আমাদের নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে। আমরা ভোটের দুই মাস আগে শিডিউল ঘোষণা করবো। আপনারা ধরে নিতে পারেন ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধেই তফসিল।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে স্বচ্ছ হবে উল্লেখ করে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যে কোনো ধরনের ব্যত্যয় ঘটানোর চেষ্টা করলে তাকে ন্যূনতম ছাড় দেওয়া হবে না।

পর্যবেক্ষকদের প্রতি কঠোর বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, কোনো পর্যবেক্ষক ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব করতে পারবে না। পর্যবেক্ষকদের তালিকা তফসিল ঘোষণার ১০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে। মানহীন পর্যবেক্ষক নির্বাচনে প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু মানসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ চাই। কোনো পর্যবেক্ষক সংস্থা পক্ষপাতিত্ব করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভুয়া পর্যবেক্ষক ধরতে পরিচয়পত্রে ব্যবহার করা হবে কিউআর কোড।

