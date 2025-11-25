  2. জাতীয়

ইসি সচিব

নির্বাচনসামগ্রী পর্যাপ্ত আছে, জোনাল অফিসের মাধ্যমে পৌঁছানো হবে

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচনসামগ্রী পর্যাপ্ত আছে, জোনাল অফিসের মাধ্যমে পৌঁছানো হবে

নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, নির্বাচনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর (ব্যালট বক্স, লক, সিল, আঙ্গুলের অমুচনীয় কালু, স্ট্যাম্প প্যাড) পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুত আছে। সর্বশেষ যেটা পেয়েছি সেটাও আমাদের কাছে রয়েছে। এগুলো ক্রমাগতভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেবো যাতে শেষের দিকে চাপ না পরে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের ১০টি জোনাল অফিস আছে। এ জোনাল অফিসের মাধ্যমে জেলা পর্যায় পর্যন্ত দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করবো।

নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ জানান, ব্যালট পেপার প্রিন্টিংয়ের জন্য গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে কাগজ রয়েছে।

এমইউ/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।