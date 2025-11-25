পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে এখন পর্যন্ত নিবন্ধন করেছেন ৩৩৮০১ জন
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের অ্যাপের মাধ্যমে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৮০১ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন বলে জানিয়েছেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, আশা করছি এ সংখ্যা কয়েক লাখে পৌঁছাবে।
এদনি বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
আইন উপদেষ্টা বলেন, এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দুটি জিনিস হবে। একটা হচ্ছে পোস্টাল ব্যালট। যারা আমাদের প্রবাসী ভাই-বোনরা রয়েছেন তারা ভোটদানের সুযোগ পাবেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।
তিনি বলেন ,আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জটি বড়। আমরা বাংলাদেশের মানুষের যে উৎসাহ দেখছি, রাজনৈতিক দলগুলোর উৎসাহ দেখছি, সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা এগুলোর কাভারেজ দিচ্ছেন। ইনশাআল্লাহ দুটি চ্যালেঞ্জে আমরা ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারবো।
এমইউ/এমআইএইচএস/এমএস