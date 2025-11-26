  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম বন্দরের ৩ প্রবেশপথে অবরোধ

‘জীবন থাকতে বন্দর বিদেশিদের দিতে দেব না, প্রয়োজনে হরতাল’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৫ এএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
এনসিটি ইজারা দেওয়ার পাঁয়তারার প্রতিবাদ এবং লালদিয়া চর ও পানগাঁও টার্মিনালের ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের অবরোধ কর্মসূচি/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার পাঁয়তারার প্রতিবাদ এবং লালদিয়া চর ও পানগাঁও টার্মিনালের ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে বন্দর অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রাম বন্দরের বড়পোল মোড়ে এ কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময় ‘মা মাটি মোহনা বিদেশিদের দেব না’, ‘এক হও লড়াই কর দুনিয়ার মজদুর’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়। দুপুর ১টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে বলে জানান স্কপের নেতারা।

বক্তারা বলেন, বন্দর আমাদের লাইফ লাইন। এনসিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লাভজনক স্থাপনা। জীবন থাকতে বন্দর বিদেশিদের দিতে দেব না। ধারাবাহিক আন্দোলন করছে স্কপ। প্রয়োজনে হরতাল দেওয়া হবে। বন্দরের স্থাপনা বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ইজারা দেওয়ার চুক্তি করার অধিকার নেই এ সরকারের। সরকারের কাজ নির্বাচন, দ্রুত নির্বাচন দেন।

শ্রমিক নেতা খোরশেদ আলম বলেন, বন্দরের এনসিটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। কোনো রাষ্ট্র লাভজনক স্থাপনা ইজারা দেয় না। এনসিটি ইজারার উদ্যোগের তীব্র নিন্দা জানাই। আমাদের লড়াই করে প্রতিহত করতে হবে। দেশকে বিক্রি করতে দেব না, প্রয়োজনে জীবন দিতে প্রস্তুত আছি।

