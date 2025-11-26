  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন কবির (২২), রাজু (২৫), শাহাদাত হোসেন (৩০), রাসেল (৩২), বশির (৬৩), সজীব (২৩), সারফারাজ (২১), পৃথিবী (২২), সাজ্জাদ (২২), জাহিদ (২৮), শাওন (১৯), রাজু (৩২), সোহেব (২৩), সাগর (২০), জীবন (২৪), কাল্লু (৩০), মিন্টু (৩৫), শাকিব (১৯), আঙ্গুর মিয়া (২০), জসীম উদ্দিন (১৯), নয়ন (১৯), রাসেল (১৯), মুসা (১৯), সোহেল (২৪) ও আদর (১৯)

মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার (২৪ নভেম্বর) মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ২৫ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়।

এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান পুলিশ কর্মকর্তা মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

