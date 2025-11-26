  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে পোশাক কারখানার গুদামে অগ্নিকাণ্ড

প্রকাশিত: ১২:৪১ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরের উত্তর কাট্টলিতে এইচবি পোশাক কারখানার গুদামে আগুন লেগেছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে হঠাৎ ধোঁয়া দেখে ফায়ার সার্ভিসকে কল দেয় স্থানীয় জনতা। ফায়ার সার্ভিস ১ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে কেউ হতাহত হয়নি।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের মোবিলাইজেশন অফিসার ইসমাইল হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, এটি তেমন বড় অগ্নিকাণ্ড না। খবর পেয়েই ফায়ার সার্ভিস টিম ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এক ঘণ্টার ব্যবধানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে কোন ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এতে ১৫ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে। ৫ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

