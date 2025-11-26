কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া, ট্রেন পরিচালনায় ১৪ নির্দেশনা

কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া, ট্রেন পরিচালনায় ১৪ নির্দেশনা
আসন্ন শীত মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করবে। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় নিরাপদ দূরত্ব হতে সিগন্যাল, লেভেল ক্রসিং গেট, রেল লাইনে যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা দৃশ্যমান না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ ধরনের আবহাওয়ায় ট্রেন পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ১৪টি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ রেলওয়ের ডেপুটি চিফ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্ট (পশ্চিম) মোছা. আরফিন নাহার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। চিঠিটি বিভাগীয় রেলওয়ের ম্যানেজার পাকশী ও লালমনিরহাটকে পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়, এসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে যে কোনো মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে জানমালসহ রেল সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। শীত মৌসুমে বিশেষ করে রাতে স্টেশনে কর্মরত স্টেশন মাস্টারসহ ট্রেন পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা যেন সদা সতর্ক থেকে ট্রেন পরিচালনা করেন। বিশেষ করে সেকশনাল টিআই/জেটিআই, এসএসএই/ (এলআই/সিগ)সহ কন্ট্রোলে কর্মরত সিটিএনএল, ডিটিএনএল, টিএনএল ও ট্রেন পরিচালনায় সম্পৃক্তদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় জিআর-৭১,৭২,৭৩,৭৪ সহ এসআর-২৯,৩১,৩২,৩৫ এবং এর উপ-বিধিসমূহ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।
কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার স্বার্থে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে যেসব নির্দেশনা দেওয়া হয়—
১. বিভাগীয় কন্ট্রোল অফিসে কর্মরত টিএনএলরা তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্যেকটি সেকশনে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিষয়ে খোঁজ খবর নেবেন এবং কোনো সেকশনে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া থাকলে সংশ্লিষ্ট স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে লোকো মাস্টারকে কুয়াশাচ্ছন্ন এলাকা সতর্কতার সঙ্গে অতিক্রমের জন্য কশন অর্ডার (ওপিটি-৮০) দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।
২. স্টেশন মাস্টাররা কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় সংশ্লিষ্ট সেকশনে কোনো লেভেল ক্রসিং গেট থাকলে তা উল্লেখসহ কশন অর্ডার ইস্যু করবেন।
৩. স্টেশন মাস্টার তার স্টেশন কুয়াশাচ্ছন্ন হলে উভয় পার্শ্বের স্টেশনের মাস্টারদ্বয়কে কশন অর্ডার ইস্যুর ব্যবস্থা নিতে বলবেন এবং কন্ট্রোল অফিসকে জানাবেন।
৪. ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া হলে স্টেশন মাস্টাররা বিধি অনুযায়ী ফগ সিগন্যাল ব্যবহার করবেন এবং স্টেশন লিমিটের মধ্যে লেভেল ক্রসিং গেট থাকলে গেট কিপারকে সতর্ককরণসহ রোড ট্রাফিকের বিপরীতে গেট বন্ধ আছে নিশ্চিত হয়ে ট্রেন পরিচালনা করবেন।
৫. ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় লোকোমাস্টার ও গার্ডরা যেন সতর্কতার সঙ্গে তার ট্রেন নিয়ে অগ্রসর হন বিশেষ করে লেভেল ক্রসিং গেট পার হওয়ার সময় বিশেষভাবে সতর্ক থাকেন ট্রেনের অরিজিনেটিং স্টেশন ও লোকোসেড হতে বুক অর্ডারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৬. শীত মৌসুমে রাতে ট্রেনের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক স্টেশন হতে ট্রেন ছাড়বার আগেই ট্রেনের পার্টিকুলার গ্রহণের সঙ্গে ওই ট্রেনের এলএম এবং গার্ডের মোবাইল ফোন নম্বর কন্ট্রোল চার্টে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করণসহ নির্ধারিত/অনির্ধারিত ক্রসিং স্টেশনের পূর্বেই এলএম এবং গার্ডকে ডিটিএনএল এবং টিএনএল অবহিত করবেন। পিএনএলরা একইভাবে এলএম এর ফোন নং সংগ্রহ পূর্বক ক্রসিং সম্পর্কে এলএমদের অবহিত করবেন।
৭. টিএনএলরা কার্যরত স্টেশন মাস্টার ব্যতিরেকে স্টেশনে অন্যকোনো কর্মচারী দ্বারা ট্রেনের লাইন ক্লিয়ার দেওয়া হয়েছে কি না তাও পর্যবেক্ষণ করবেন এবং স্টেশন মাস্টার ব্যতীত অন্যকোনো কর্মচারী যেন লাইন ক্লিয়ার আদান-প্রদান না করে তা নিশ্চিত করবেন।
৮. স্টেশন মাস্টাররা পার্শ্ববর্তী স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ব্যতিরেকে কখনই ট্রেনের লাইন ক্লিয়ার আদান প্রদান করবেন না।
৯. টেইল বোর্ড/টেইল ল্যাম্পসহ পূর্ণাঙ্গরূপে যথাস্থানে প্রবেশ না করলে বা গার্ডের প্রত্যয়ন ছাড়া কোনো ট্রেনের ইনরিপোর্ট দেবেন না ।
১০. নন-ইন্টারলকড স্টেশনে দুটি ট্রেনের ক্রসিংয়ের সময় এসআর ৩১ ই (২) মোতাবেক প্রথম ট্রেনটি যে লাইনে গ্রহণ করা হবে ইহার ফেসিং পয়েন্ট ট্রেনের ফেভারে এবং অপর প্রান্তের ট্রেইলিং পয়েন্টরিভার্স অবস্থায় সেটিং করতে হবে যেন উভয় দিক হতে দুটি ট্রেন একই লাইনে প্রবেশ করতে না পারে।
১১. স্টেশন মাস্টাররা বিরতিহীন স্টেশনে কোনো ট্রেনের ক্রসিংয়ের সময় অবশ্যই দুটি ট্রেনই আউটার সিগন্যালে ডেড স্টপ করার পর ট্রেনের গুরুত্ব বিবেচনা করত সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নেবেন এ বিষয়ে বোর্ড কন্ট্রোলারের নির্দেশনা অনুসরণ করবেন।
১২. শীত মৌসুমে কর্মকর্তা ও পরিদর্শক/এসএসএই পর্যায়ে ঘন ঘন নৈশ সংকেত পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
১৩. দীর্ঘমেয়াদি ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার সময়ে মহাপরিচালক ঢাকা কার্যালয়ের তার বার্তা নং-৫৪.০১.২৬০০.০০৮.১৮.০০২.১০-৪২১ তারিখ ২৮-১১-২৪ ইং এর দিক নির্দেশনাসহ বিভাগীয় কন্ট্রোল অফিস সমূহে জরুরি সেল খোলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিরাপদ ট্রেন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
১৪. স্টেশনে ফগ সিগন্যালের মজুত যথাযথ রাখতে হবে এবং ফগ সিগন্যালের ব্যবহার বিধির সঠিক পরিপালন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন চলাচলের স্বার্থে ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় নিরাপত্তা বিধিবিধান অনুসরণ করে ট্রেন পরিচালনা করতে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।
এনএস/এমআরএম/জেআইএম