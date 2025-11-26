  2. জাতীয়

গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড় ‘শেন-ইয়ার’ এ রূপ নিয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

মালাক্কা প্রণালী ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপটি প্রথমে গভীর নিম্নচাপ ও পরে ঘূর্ণিঝড় ‘শেন-ইয়ার’ এ পরিণত হয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) আবহাওয়া অফিসের এক সতর্কবার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় ‘শেন-ইয়ার’ আজ সকাল ৬টায় একই এলাকায় অবস্থান করছিল। এটি আরও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে পারে।

আবহাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় ‘শেন-ইয়ার’ ভারতের উপকূল কিংবা বাংলাদেশের উপকূল দিয়ে অতিক্রমের আশঙ্কা নেই। এটি সাগরে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। মালয়েশিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়া উপকূল দিয়েও অতিক্রম করতে পারে।

এদিকে দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন শ্রীলঙ্কা উপকূলে অবস্থানরত লঘুচাপটি ঘণীভূত হয়ে সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

এ অবস্থায় উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গভীর সাগরে বিচরণ করতে বারণ হয়েছে।

