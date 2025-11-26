কৃষি উপদেষ্টা
সারের দাম নজরদারিতে ব্যর্থ হলে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
কারসাজি করে সারের দাম বাড়ানো রোধে নজরদারিতে ব্যর্থ কৃষি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা জানান। একই সঙ্গে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বেও রয়েছেন।
মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মজুত আছে। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু দুর্নীতিবাজ বিভিন্ন জায়গায় সারের দাম বাড়ায়। এজন্য আমি অলরেডি ইন্সট্রাকশন (নির্দেশনা) দিয়েছি। আমাদের অফিসাররা এটার ক্ষেত্রে পুরো নজরদারি করবে। যে অফিসার নজরদারি করতে ব্যর্থ হবে তার বিরুদ্ধে আমরা অ্যাকশন (ব্যবস্থা) নেব। কৃষক যেন ন্যায্যমূল্যে সার পায়, সেটির ব্যবস্থা আমরা করবো। কোনো অবস্থায় আমাদের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে এক পয়সাও যেন বেশি নিতে না পারে।
তিনি বলেন, আপনারা অনেকে জানেন যে, গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। গ্যাসের দামের সঙ্গে সারের দামের কোনো সম্পর্ক নেই। সারের দাম আগে যা ছিল এখনো তা আছে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। আমরা অন্তত যতদিন আছি, সারের দাম বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।
সারের ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিমালা করা হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, সারের ডিলারদের ক্ষেত্রে যেসব জায়গায় খালি আছে, ওই জায়গাগুলোতে আপাতত নিয়োগ দেব। পুরানো যারা আছে তারা করতে থাকবে, যদি তারা ওরকম কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বা অবৈধভাবে কোনো কিছু না করে থাকে। তা না হলে কারও সারের ডিলারশিপ আমরা বাতিল করছি না, বাট যেসব জায়গায় খালি আছে ওইগুলো আমরা দিয়ে দেব।
পেঁয়াজের দাম আর বাড়ার সম্ভাবনা নেই
উপদেষ্টা বলেন, পেঁয়াজের ক্ষেত্রে ওরকম কোনো সংকট নেই। আপনারা দেখছেন বাজারে কিন্তু পেঁয়াজের দাম ১২০/১৩০ টাকা হয়ে গিয়েছিল, এটা এখন কমে কিন্তু ৯৫-১০০ টাকার ভেতরে চলে আসছে। আমাদের কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী পেঁয়াজ আমদানির জন্য আমাদের ওপরে অনেক চাপ দিয়েছে এবং তারা বিভিন্ন কোর্টেও গেছে, যেন আমরা পেঁয়াজ আমদানি করি। কিন্তু কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে কৃষকদের কথা চিন্তা করে আমরা পেঁয়াজ আমদানি করতে দেইনি।
তিনি বলেন, নতুন পেঁয়াজ কিন্তু বাজারে আসা শুরু হয়েছে। আবার মুড়িকাটা পেঁয়াজও বাজারে আসা শুরু হয়ে গেছে। এজন্য পেঁয়াজের দাম বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, কৃষকরা এবার আলুতে মাইর খেয়েছে। তারা কিন্তু ওরকম দাম পায়নি। এখন কিছুটা দাম বেড়েছে, তাও আমি বলবো, আরও একটু দাম বাড়া দরকার কৃষকের জন্য।
আমনের বাম্পার ফলন হবে, আশা উপদেষ্টার
আমনের ফলন খুবই ভালো হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, প্রায় ৫০ শতাংশ আমন ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। প্রতিদিনই ধান কাটা হচ্ছে, এ হার বাড়ছে। যদি কোনো রকমের বড় ধরনের সমস্যা না হয় এবার আল্লাহ দিলে আমাদের আমনও বাম্পার হবে।
এখন সবজির দাম কমতির দিকে দাবি করে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এবার সবজি ভালো হয়েছে। কোনো সমস্যা না হলে সবজির দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকবে।
দুর্নীতির তথ্য জানানোর অনুরোধ উপদেষ্টার
কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থার নিয়োগ চলছে জানিয়ে উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, এর ভেতরে কোনো ধরনের যদি দুর্নীতির কোনো গন্ধ পান আমাদের জানাবেন। দুর্নীতির ক্ষেত্রে আপনারা সত্যি কথাটা বলবেন।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এখানে আমার আত্মীয়স্বজন বা আমার বন্ধুবান্ধব যদি কোথাও জড়িত থাকে, অবশ্যই প্রকাশ করবেন। আমার ক্ষেত্রে যদি কোনো দুর্নীতি থাকতো অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন। তা না হলে এই দেশে কিন্তু দুর্নীতি কমবে না।
