রাজশাহীর নতুন পুলিশ কমিশনার জিললুর, সুফিয়ানকে ঢাকায় বদলি

রাজশাহীর নতুন পুলিশ কমিশনার জিললুর, সুফিয়ানকে ঢাকায় বদলি
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) নতুন কমিশনার হিসেবে ডিআইজি জিললুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বর্তমান আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানের স্থলাভিষিক্ত হবেন।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মাহবুবুর রহমানের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আরএমপির পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে পুলিশ সদরদপ্তরে ডিআইজি হিসেবে বদলি করা হয়। আর ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জিললুর রহমানকে আরএমপিতে বদলি করা হয়।
গত বছর সরকার পতনের পর ট্যুরিস্ট পুলিশের পুলিশ সুপার থেকে পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি (সুপারনিউমারারি) হন জিললুর রহমান। গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর তাকে র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি, অ্যাডমিন) করা হয়। এরপর গত ২৫ আগস্ট তাকে র্যাব থেকে ডিএমপিতে পদায়ন করা হয়।
