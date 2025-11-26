চট্টগ্রামের নতুন এসপি নাজির আহমেদ খাঁন
চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে দায়িত্ব দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ নাজির আহমেদ খাঁন। এর আগে তিনি কুমিল্লা জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ পুলিশ-১ শাখা থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে দেশের ৬৪ জেলার পুলিশ সুপার বদলি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন উপসচিব মাহাবুবুর রহমান।
একই প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রামের বর্তমান পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতুকে সিরাজগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
গত সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় লটারি মাধ্যমে ৬৪ জেলায় এসপিদের বদলির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি হিসেবে সব জেলার এসপি বদলি চূড়ান্ত করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।
এমআরএএইচ/এমকেআর/এমএস